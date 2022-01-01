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Jordan'ı serbest bırakan Lakers, Augustin'i alıyor!

Los Angeles Lakers'ın DeAndre Jordan'ı serbest bıraktığı ve kadroya DJ Augustin'i ekleyeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın DeAndre Jordan'ı serbest bıraktığı ve kadroya DJ Augustin'i ekleyeceği bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Lakers'ın Augustin'i Russell Westbrook'un yedeği olarak imzalamayı planladığını açıkladı. Lakers'ın ayrıca iki yönlü bir sözleşme ile Wenyen Gabriel'i de kadrosuna katacağı belirtildi.

Jordan bu sezon Los Angeles formasıyla 32 maça çıkmış ve 4.1 sayı ve 5.4 ribaund ortalamaları ile oynamıştı. ESPN'den Adrian Wojnarowski, Philadelphia 76ers'ın yakın zamanda Jordan'ı kadrosuna katma çalışmalarına başladığını söyledi.

Augustin, Şubat ayının başlarında serbest kalmadan önce bu sezon Houston Rockets formasıyla 34 maçta 5.3 sayı, 2.2 asist ve 1.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Lakers, Augustin'in 14 yıllık kariyerindeki 11. NBA takımı olacak.


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