Charlotte Hornets genel menajeri Mitch Kupchak, takım sahibi Michael Jordan'ın şampiyonluğu kazanmak adına Hornets için yapmak istediklerini açıkladı.



Jordan, oyuncu olarak NBA tarihinin tepesinde yer alsa da, bir takım sahibi olarak takımları aynı başarı seviyesine sahip olamadı. Hornets, Jordan'ın eski adıyla Charlotte Bobcats'in çoğunluk sahibi olarak 2010 yılında takımı devralmasından bu yana, sadece iki kez playofflara kalmıştı.



Yine de Kupchak'e göre, Jordan, kazanan bir takım kurmak için ne gerekiyorsa yapacak:



"Kazanmak istiyor, tamam mı? Ve eğer playofflara (gelecekte) girmek ve ilerlemek için bir şeyler yapabilirsek, maaş bordrosu bir sorun olmayacak. Vergi bile onun için bir sorun olmayacak. Açıkça yapmaya çalıştığımız şeyin bir vizyonu var. Hiç şüphe olduğunu sanmıyorum."



Kupchak ayrıca bu yaz maaş boşluğu bulunmasının, takıma bir süredir sahip olmadığı finansal esnekliği sağlayacağını söyledi. Birkaç yöne gidebileceklerini, ama aynı zamanda akıllı olacaklarını ve büyük bir serbest oyuncu peşinde koşmayacaklarını söyledi.



TAKIMDA UMUT YOK DEĞİL



D.J. Augustin, Michael Kidd-Gilchrist, Frank Kaminsky ve Malik Monk gibi başarısız draft tercihlerinin yanı sıra, Hornets ekibi Nicolas Batum gibi oyunculara büyük kontratlar imzalayarak hata yapmıştı.



Charlotte bu sezon 18-36 derecesinde, ancak iyimser olmak için bazı nedenler bulunuyor. Devonte' Graham 'En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu' ödülü adayı olurken, Miles Bridges ise umut vadeden bir oyuncu. Terry Rozier'ın oyunu beğeniliyor ve PJ Washington da çaylak beşlerinden birine seçilme şansına sahip.



Jordan, Hornets için parayı ve vergiyi düşünmüyor bile!