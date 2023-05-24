Charlotte Hornets'ın sahibi Michael Jordan'ın, takımın Draft lotaryasında 1. sırayı kazanarak Victor Wembanyama'yı seçme şansı kazanmış olması durumunda "Hornets'ı satmayı yeniden değerlendirmiş olabileceği" bildirildi.



2023 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilmesi beklenen Fransız yıldız Wembanyama'nın, takımın potansiyel satışı söz konusu olduğunda Jordan'ı tereddüt ettirdiği iddia edildi.



ESPN'den Jonathan Givony, "Jordan satış sürecinin devam edip etmemesine karar vermeden önce, 1 numaralı seçimi kazanma olasılığını bekliyordu." şeklinde konuştu.



Givony ayrıca, Charlotte'ın 2 numaralı seçimi kazanmış olmasıyla ilgili "2 numarayı almanın bu planı değiştirip değiştirmediğini ve bir satış gerçekleşmesi durumunda zaman çizelgesinin nasıl görüneceğine bakacağız" şeklinde konuştu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Mart ayında Jordan'ın "takımdaki çoğunluk hissesini Hornets'ın azınlık sahibi Gabe Plotkin ve Atlanta Hawks'ın azınlık sahibi Rick Schnall liderliğindeki bir gruba satmak için ciddi görüşmelerde bulunduğunu" bildirmişti.



MJ'in asıl planının takımı terk etmekten ziyade, Hornets'ın yedek patronu olmayı sürdürerek NBA başkanı Adam Silver ile gelecekte ligin bir parçası olmak olduğu söylenmişti.



