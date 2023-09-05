Jordan Henderson: ''Suudi Arabistan'a para için gelmedim''

Yaz transfer döneminde 14 milyon euro karşılığında Liverpool'dan Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq'a transfer olan İngiliz futbolcu Jordan Henderson transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



33 yaşındaki orta saha para için Suudi Arabistan'a gittiği söylentilerini yalanladı.



''MOTİVASYONUM PARA OLMADI''



Farklı bir kültürde futbol oynamayı deneyimlemek istediğini söyleyen Henderson, ''Motivasyonum hiçbir zaman para olmadı. Gerrard ve ben sadece birlikte neler başarabileceğimiz hakkında konuştuk.'' ifadelerini kullandı.



Suudi Arabistan'da haftada 700 bin euro kazanacağı iddialarını yanıtlayan tecrübeli orta saha, ''Hayır, dürüst olmak gerekirse bu rakamlar kesinlikle doğru değil. Ama yine de anlaşmanın mali açıdan da bizim için iyi olması gerekiyordu. Öyle olmadığını söylemiyorum ve "Ah, maaşım pek iyi değil" demiyorum çünkü bu iyi para ve iyi bir anlaşma ama bildirilen rakamlar değil gerçek değil.'' şeklinde konuştu.



Jordan Henderson son olarak Liverpool'dan kalması yönünde bir teklif almadığını belirtti: ''Liverpool, 'kal' deseydi kalırdım. Git de demediler ama kalmam gerektiğini de hissetmedim.''



