Jordan Henderson: 'Kadınlardan ilham alalım'

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan İngiltere'nin kaptanlarından Jordan Henderson, İngiltere Kadın Milli Takımı'nın EURO 2022 zaferinden ilham almaları gerektiğini dile getirdi.



1966'daki Dünya Kupası'ndan sonra en büyük başarıyı elde eden İngiltere Kadın Milli Takımı, Almanya'ya karşı 2-1 kazanarak Avrupa şampiyonu olmuştu. İngiltere Erkek Milli Takımı ise Rusya 2018'de yarı final, EURO 2020'de ise finalde turnuvaya veda etmişti.



Henderson, BBC'ye verdiği demeçte "Umarım, kadın milli takımımızdan ilham alabiliriz. Onlar gibi performans gösterebiliriz. Bunu yaparsak, iyi bir Dünya Kupası geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Liverpool kaptanı Henderson, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate tarafından Jude Bellingham, Kalvin Phillips ve Declan Rice'ın arkasında ilk yedek olarak düşünülüyor. Henderson, ihtiyaç olduğunda sahaya ilk sürülen isimlerden biri...



İngiltere, ilk maçına 21 Kasım Pazartesi günü İran'a karşı çıkacak.



