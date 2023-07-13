Jordan Henderson, Arabistan'a 'evet' dedi!

Liverpool'un orta sahadaki yıldızı Jordan Henderson, Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Ittifaq'ın yaptığı teklifi kabul etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jordan Henderson, Arabistan'a 'evet' dedi!
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13 Temmuz 2023 17:14
2011 yılından bu yana Liverpool'un formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu Jordan Henderson yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; yıldız futbolcu Suudi Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Ittifaq'ın kendisine yaptığı teklifi kabul etti. İki tarafında her konuda prensipte anlaştığı belirtildi. 

İngiliz futbolcunun Jurgen Kloop ile görüştüğü ve ayrılmak için izin aldığı da ifade edildi. 

LIVERPOOL'UN BEKLENTİSİ 11 MİLYON EURO 

Henderson ile anlaşmaya sağlayan Suudi ekibinin Liverpool ile pazarlıklara başlayacağı aktarıldı. 

Liverpool'un Henderson için 11 milyon euro bonservis istediği iddia ediliyor.

SEZON PERFORMANSI 

İngiliz devinde geçtiğimiz sezon 43 karşılaşmaya çıkan Henderson takımı adına 3 asistlik katkıda bulundu. 

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