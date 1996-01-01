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Jordan: "En zorlu şampiyonluğum, 1996'dakiydi!"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, Bulls ile 1996 yılında kazandığı şampiyonluğunun kendisini en zorlayan şampiyonluk olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, Bulls ile 1996 yılında kazandığı şampiyonluğunun kendisini en zorlayan şampiyonluk olduğunu açıkladı.

ABC ile yaptığı röportajda Jordan, bir galibiyet serisini sürdürmenin bir oyuncuya ne kadar zarar verdiğinden bahsetti ve her sezon kazanma beklentilerine ayak uydurmanın her şeyden daha zor olduğunu anlattı:

"1996 muhtemelen en zor olanıydı, çünkü beyzbol oynadıktan sonra geldiğim 1995 yılında playofflardan elenmiştim. Herkes yavaşladığımı düşünmüştü ve bu yüzden kendimi kanıtlamam gerekiyordu. Ve bunu ilk defa babam yanımda olmadan yapıyordum. Yani tüm bu duygular ve tüm bu farklı durumlar üzerime geliyordu. Altı şampiyonluktan birini seçmek zorunda olsaydım, benim için en zoru o yılkiydi."

Jordan, şampiyonluklarını 1991-93 ve 1996-98 arası kazanmıştı.


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