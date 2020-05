Jordan: "En zorlu rakibimiz, Indiana Pacers'tı"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, Indiana Pacers'ın Doğu Konferansı'ndaki en zorlu rakipleri olduğunu itiraf etti.



Jordan ve 90'lardaki Bulls takımı, neredeyse on yıl boyunca durdurulamaz bir güçtü. Yetenek, deneyim ve gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olarak görülen MJ tarafından yönetilen o dönemin Bulls takımı, hala en büyük takım olarak kabul ediliyor.



Ama onlar bile, bazı zorluklarla karşılaşmışlardı ve Doğu'daki hiçbir ekip onlara Pacers'dan daha fazla meydan okumamıştı. MJ bile, bu durumu "The Last Dance"in son bölümünde itiraf etti:



"Bize Doğu'daki en çok sıkıntı veren takımı seçmek zorunda kalsaydım, Detroit dışında muhtemelen Indiana en zorlu olanıydı."



1998'de Pacers, Bulls'u yedi maça zorlamıştı ve Chicago'ya karşı çıkardıkları zorluk, gözle görülür bir haldeydi. Reggie Miller, Marc Jackson, Chris Mullin, Rik Smits, Mark West ve Jalen Rose gibi oyuncuların yer aldığı Pacers, sezonu 58 galibiyetle bitirmiş ve hem hücum hem de savunma verimliliği açısından ilk beşinci sırada yer almıştı.