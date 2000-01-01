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Jordan, diğer takım sahiplerinin seviyesinde rekabet edemediği için sinirli!

Charlotte Hornets'in sahibi Michael Jordan'ın, diğer takım sahiplerinin seviyesinde rekabet edemediği için sinirli olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets'in sahibi Michael Jordan'ın, diğer takım sahiplerinin seviyesinde rekabet edemediği için sinirli olduğu iddia edildi.

Jordan oyun günlerinde basketbol tarihinin en acımasız rekabetçilerinden biriydi. Doğal olarak, aynı durum bir NBA takım sahibi olarak da beklenen bir durum.

Hornets'ın çoğunluk sahibi olan Jordan, değeri son 10 yılda yaklaşık bir milyar dolar büyüyen bir takıma başkanlık etti. Ancak bu kazanımlara rağmen, Jordan'ın Warriors'dan Joe Lacob gibi takım sahipleriyle "rekabet edemediği" için hayal kırıklığına uğradığı bildiriliyor.

Kıdemli spor muhabiri J.A. Adande, NBC Sports'dan Tom Haberstroh'a verdiği demeçte, Jordan'ın finansal durumunun, NBA'deki diğer bazı takım sahiplerine yakın olmadığını açıkladı:

"Warriors'la, Joe Lacob'larla, Peter Guber'larla ve gelen tüm bu teknoloji adamlarıyla rekabet edemiyor. O alanda rekabet edemiyor. Finansal olarak kendi işinde başarılı olsa da, bu teknoloji adamlarının ve bu risk sermayesi adamlarının oynadığı oyun tamamen farklı bir seviye. Ve tüm hayatı boyunca herkesten daha yüksek seviyelerde oynamaya alıştığı için, onların seviyelerinde oynayamayacağı gerçeği onu sinirlendiriyor. Onları bu alanda yenemiyor."

Jordan'ın servetinin Mart ayında 2.1 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti. Forbes'a göre, Lacob'un serveti 1.2 milyar dolar, ancak yalnızca Warriors'daki yüzde 25 hissesinin 900 milyon dolar değerinde olduğu söyleniyor.


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