Jordan'dan Towns'a: "Yaptıklarını unutmadım, s*** git!"

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, All-Star maçının devre arasında NBA efsanesi Michael Jordan'ın kendisine ne söylediğini açıkladı.



Geçen haftaki All-Star maçında Jordan'ın Towns da dahil olmak üzere birçok insanla etkileşime girdiği görülmüştü. KAT ve MJ arasındaki kısa diyalog kameralara yansımıştı ve birçok kişi, Jordan'ın Timberwolves yıldızına tam olarak ne söylediğini merak etmişti.



Towns, MJ'in ne söylediğini Twitch'te yaptığı canlı yayında şu şekilde anlattı:



"Michael arenaya şu NASCAR olayı yüzünden geç gelmişti. Bana o sırada bir şey söylemeye çalışıyordu ve ne söyleyeceğini de biliyordu. Fakat onu o sırada diğerleriyle törene katılması için acele ettirmeye çalışıyorlardı.



MJ bana bakıp 'Takımıma neler yaptığını unutmadım, S*** git!' demişti. Ben de o enerjisine bayıldığım için videonun sonunda 'Eveeeeeeeeet' diyorum.



Ve işin komik tarafı, MJ o kadar rekabetçi ki bana geri bakıp o da 'Eveeeeet' diye karşılık vermişti. Çok komikti, gözümden yaş gelmişti."



KAT mevzubahis gecede, Jordan'ın sahibi olduğu Charlotte Hornets'a karşı bu ayın başlarında alınan galibiyette 39 sayı ve 15 ribaund kaydetmişti.



