Jordan'dan, Longley'ye: "Sana bir daha iltifat falan yok!"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, eski takım arkadaşı Luc Longley'ye ne zaman "saha içinde iltifat etmeyi bırakmaya karar verdiği" komik bir anısını paylaştı.



Bulls'un eski Avustralyalı oyuncusu Longley'e odaklanan yakın tarihli bir belgeselde Jordan, 1998'de Utah Jazz'a karşı oynanan bir maç sırasında Longley'nin performansı övdüğü için nasıl pişman olduğunu anlattı:



"Bu hikaye hoşuna gitmeyebilir. 98'de Utah Jazz'e karşı oynuyoruz. İlk çeyrek sona ermişti, Luc'un 12 sayısı, 4 bloğu ve 4 ribaundı vardı. Yanına gidip, 'İşte böyle oynanır. Böyle oynarsan domine ederiz!' demiştim. 16 sayı öndeydik.



Maçın sonunda, Luc'un yine 12 sayısı, 4 ribaundı ve 4 bloğu vardı. 16 sayı öndeyken, 15 sayı farkla yenilmiştik. Dedim ki 'Luc sana bir şey söyleyeyim mi? Sana bir daha maç içindeyken iltifat falan etmeyeceğim.'"



NBA'de oynayan ilk Avustralyalı olan Longley, 1996-98 yılları arasında arka arkaya üç şampiyonluk kazanan Bulls takımlarında ilk beş pivotu rolündeydi.



