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Jordan: "Clippers'tayken de, L.A.'in Lakers'ın şehri olduğunu biliyorduk"

Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu DeAndre Jordan, kendisinin ve eski takımı LA Clippers'ın, Los Angeles'taki birçok taraftarın Lakers'a sadık olduğunu bildiğini itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu DeAndre Jordan, kendisinin ve eski takımı LA Clippers'ın, Los Angeles'taki birçok taraftarın Lakers'a sadık olduğunu bildiğini itiraf etti.

Jordan, medyayla yaptığı bir sohbette, şehirdeki rakipleriyle uzun yıllar geçirdikten sonra Lakers'a katılmanın nasıl bir şey olduğunu şöyle yorumladı:

"10 yıl boyunca Clippers forması giydiğimde bana oldukça adil ve iyi davranıldığını düşünüyorum. Ama elbette burası büyük bir spor şehri ve basketbolseverlerin çoğu da Lakers taraftarı. Bunu Clippers'tayken bile biliyorduk.

Lakin Clippers'ta harika yıllar geçirdim ve o takım benim için harikaydı. Orada bulunduğum zamanı kesinlikle takdir ediyorum.

Ama artık şimdiye, ekibimize, hedeflerimize ve yapmak istediklerimize odaklanmış bulunuyorum. Burada olduğum için gerçekten heyecanlıyım. Bu benim için harika bir fırsat ve bundan tam anlamıyla yararlanmak istiyorum."

Veteran pivot, son iki sezon boyunca 113 maçta Brooklyn Nets forması giymiş ve 7.9 sayı, 8.7 ribaund ve 1.0 blok ortalamaları tutturmuştu.


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