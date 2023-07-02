Utah Jazz, The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre Jordan Clarkson ile sözleşmesini yeniden müzakere ederek üç yıllığı 55 milyon dolarlık olarak uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.
Anlaşmanın, gelecek sezonu ve 2025-26'ya kadar iki ek sezonu içerdiği kaydedildi.
Clarkson geçtiğimiz ay 2023-24 sezonu için sözleşmesindeki opsiyonu kullanmaya karar vermişti.
31 yaşındaki oyuncu, Jazz formasıyla şimdiye dek çıktığı 250 maçta 17.8 sayı, 3.6 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakalamış bulunuyor.
Anlaşmanın, gelecek sezonu ve 2025-26'ya kadar iki ek sezonu içerdiği kaydedildi.
Clarkson geçtiğimiz ay 2023-24 sezonu için sözleşmesindeki opsiyonu kullanmaya karar vermişti.
31 yaşındaki oyuncu, Jazz formasıyla şimdiye dek çıktığı 250 maçta 17.8 sayı, 3.6 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakalamış bulunuyor.
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