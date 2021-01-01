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Jordan Clarkson benchten 30 attı, Utah kazandı!
Jordan Clarkson benchten 30 attı, Utah kazandı!
Utah Jazz guardı Jordan Clarkson, ekibinin Atlanta Hawks'ı 116-98 yendiği maçta 30 sayı attı.
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
NBA.com
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Benchten gelip bulduğu 30 sayıyla Clarkson, takımının en skorer ismi oldu:
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