Jordan: "Başka bir Michael Jordan olmayacak..."

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, daha önce görülmemiş The Last Dance röportajında, 1998'de "Yeni MJ" etiketi verilen oyuncular hakkında konuştuğu görüldü.



ESPN'in The Last Dance belgeseli, hayranların Jordan'ın NBA'deki nefes kesen yolculuğuna daha yakından bakmalarına yardımcı olmuştu. Hayranlar, MJ'in muhteşem şampiyonluk yarışları sırasında karşılaştığı zorluklara tanık olmuşlardı.



The Last Dance için sınırlı süreli özel bir Blu-Ray hediye setinin bugün piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sette, görülmemiş, özel röportajlarla dolu dört saatlik bonus görüntüleri bulunuyor.



MJ'in "Yeni MJ" etiketini alan diğer oyunculardan bahsettiği röportajdan kısa bir videonun viral olduğu görüldü ve Jordan, videoda şu şekilde konuştu:



"Bu adil değil tabii ki, ama bu bir ölçüm standardı. Ben lige geldiğimde bu standart, Dr. J.'di. Bu, karşılaştırılma yapılmak için gereken bir ölçü standardı sadece. Ama asla başka bir Michael Jordan olmayacak. Asla başka bir Dr. J., Magic Johnson ya da Larry Bird olmayacak.



Şimdi, bir Kobe Bryant olacak, bir Grant Hill olacak, Anthony Hardaway olacak. Bu adamlar benzer özelliklere sahip olacaklar, önemli olan en iyi basketbol oyuncusu olmak için bu özellikleri nasıl ortaya koydukları.



Lig promosyon yapma konusunda ne yapmaya çalışırsa çalışsın, tüketiciyi ve hayranları kandıramazsınız. Demek istediğim, kimin sıradaki kişi olacağını, kim olursa olsun, bizzat oyun söyler. Ligin sizi bu yükseltmeye çalıştığı etikete uymanız için, oyununuzun buna göre değişmesi gerekir. Bu tehlikeli bir şey, çünkü oyunun güvenilirliği darbe alabilir."