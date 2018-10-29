Jordan "başa baş çözülmeli" dedi, LeBron kabul etti!

LeBRON DA MAKARA YAPTI

IM READY!!!! Oh my bad I thought, maybe u were, umm never mind back to my regular schedule program https://t.co/4JmeesffNu



— LeBron James (@KingJames) October 29, 2018

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LeBron James, geçtiğimiz gece NBC Sports'un Michael Jordan'ı içeren "Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu tartışması" temalı tanıtım videosuna, attığı "Hazırım" tweetiyle yanıt verdi.Video, akışı itibariyle Jordan'ın yakın dönemde en çok tartışılan "LeBron mu Jordan mı" konusuna bir çözüm bulunması gerektiğini düşündüğünü gösteren bir havayla verilse de, aslında NFL yıldızları Tom Brady ve Aaron Rodgers'ın karşı karşıya geleceği Packers - Patriots karşılaşmasının tanıtımının yapıldığı bir video.Jordan, izleyenleri ters köşeye yatıran videoda şu cümleleri kurdu:"Bu aralar "En büyük oyuncu kim" üzerine çok konuşmalar yapılıyor. Kimin şampiyonlukları, saf yeteneği ve en clutch anları olduğu üzerine. Anlıyorum, seçim yapmak zor. Yani, forma numaraları bile aynı. Ama, belki de bu tartışmayı sonlandırmanın en iyi yolu, başa baş oynamaktan geçiyordur. Ben izlerdim şahsen."LeBron bu videoyu twitter hesabında paylaşıp, cevap olarak şunu vermişti:Michael altı şampiyonluk yüzüğü sahibiyken, LeBron'un yüzük sayısı üç.