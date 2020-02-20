Jordan, Atkinson'ın gidişine dair iddialar için: "Hepsi saçmalık"

Brooklyn Nets pivotu DeAndre Jordan, koç Kenny Atkinson'ın ayrılışını geçen yaz ekip tarafından alınan Kyrie Irving ve Kevin Durant gibi yüksek profilli oyunculara bağlayan iddialara şiddetle karşı çıktı.



Jordan, şu ifadeleri kullandı:



"Evet, Kyrie'ye yakınım, ancak Wilson (Chandler) yeni bir oyuncu, Garrett Temple yeni bir oyuncu. Hepimiz yeni oyuncularız, bu yüzden yeni oyuncular diyecekseniz, sekiz oyuncuyu da söylemeniz gerekir. Bence söylediğin her neyse, ya da raporlar ne diyorsa, hepsi saçmalık."



Nets, Cumartesi günü Atkinson ile "karşılıklı olarak yolları ayırmayı kabul ettiklerini" duyurmuştu.



Jordan, haberi duyduğunda "şok" olduğunu ve Atkinson'ın onlarla "iyi iş çıkardığını düşündüğünü" söyledi:



"Burada bulunanlar onu sevmişlerdi, bu yüzden onlar için zor olduğundan eminim. Günün sonunda bu bir iş, antrenörler gönderilir, oyuncular kesilir, takas edilirler, her neyse."



