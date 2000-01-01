Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Jordan, adını kullanan Çinli spor giyim grubuna karşı davayı kazandı!

NBA efsanesi Michael Jordan, Çinli spor giyim grubu ile uzun süredir devam eden ticari marka dava savaşını kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Michael Jordan, Çinli spor giyim grubu ile uzun süredir devam eden ticari marka dava savaşını kazandı.

Michael Jordan, Çin merkezli bir spor giyim şirketine karşı uzun zamandır devam eden bir ticari marka yasal savaşı konusunda, kendi lehine bir karar verildiğini bildiren geç raporların haberlerini aldı.

Bu rapor, Channel News Asia üzerinden geliyor:

"Çin Yüksek Mahkemesi, uzun süredir devam eden bir ticari marka anlaşmazlığında, basketbol efsanesi Michael Jordan'ın lehine karar verdi ve adını yasadışı olarak kullanan bir Çinli spor giyim firmasıyla sekiz yıllık bir yasal savaşı sona erdirdi."

Bilindiği üzere, Jordan ve ekibi, 5 bin 700 ile ülkenin en fazla mağazasına sahip, en büyük spor markalarından biri olan Qiaodan Sports'a karşı dava açmaya karar vermesinden bu yana neredeyse on yıl geçmişti.

Rapora göre, "Qiao Dan" terimi, "Jordan" kelimesinin Çince çevirisi. Şirketin logosu bile Nike'ın ünlü Jumpman logosuna benziyor. Son karar, şirketin artık bu adı kullanamayacağını belirtiyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal