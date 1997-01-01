Jordan, 1997'de Antoine Walker'a: "Chicago'ya geldiğinde böyle dans edemeyeceksin!"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, 1997-98 sezonunun ilk maçında yenildikten sonra, Boston Celtics ve Antoine Walker'a karşı intikam sözü vermiş.



"The Last Dance" belgeseli, sadece tüm dünyadaki basketbol taraftarlarını eğlendirmekle kalmadı, aynı zamanda Jordan'a karşı oynayanların, kendisiyle ilgili en iyi anılarını hatırlatmış oldu.



Celtics'in eski koçu Rick Pitino, takımın yıldızı Antoine Walker'ın, ilk maçta alınan galibiyet sonrasında Jordan'ın önünde shimmmy dansı yapmasından ötürü, Jordan oldukça sinirlenmiş ve intikam sözü vermişti.



1997-98 sezonunun açılış gecesinde, genç Celtics ekibi, Bulls'u 92-85 mağlup etmişti. O gece 31 sayı atmış olan Walker, efsanevi Bulls takımını yendikleri için oldukça heyecanlanmış ve herhangi genç bir oyuncunun yapacağı şekilde, shimmy dansını Jordan'ın önünde yapmıştı.



"MICHAEL, BAĞIRIP KÜFREDİYORDU"



Pitino, hikayeyi şöyle paylaştı:



"Yaşadığım sürece asla bu hikayeyi unutmam, soyunma odasına geri dönüyorduk ve Michael Jordan, Antoine'a bağırıyordu. Bağırıp küfrediyordu. Ve dedim ki, 'Hass**tir, neler oldu orada?'"



"Sonra yardımcı koçlar bana Antoine'ın shimmy yaptığını ve dans ettiğini, ve Michael'ın da 'Antoine, Chicago'ya geldiğinde böyle dans edemeyeceksin' şeklinde bağırıp durduğunu söylemişlerdi. Ben de 'Hass**tir!' demiştim."



Jordan, o sezon Boston'a karşı intikamını birçok kez almıştı ve bir sonraki üç maçta Bulls, Celtics'i sırayla 10, 11 ve 23 farkla yenmişti.



