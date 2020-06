Jordan, 100 milyon dolarlık bağışı hakkında: "Bardağı taşıran son damlaydı!"

Charlotte Hornets sahibi Michael Jordan, Jordan markası ile beraber yakın zamanda yaptığı hayırseverlik eylemi hakkında konuştu.



Jordan ve Jordan markası, ülkedeki ırk eşitsizliğine karşı çabaları desteklemek adına toplam 100 milyon dolar bağışta bulunacağı bildirilmişti. Chicago Bulls efsanesi, bu cömert bağışın ardındaki motivasyonunu açıkladı ve zor kazanılan parasının savaşmaya değer bir şey için kullanıldığından emin olmak istediğini söyledi.



MJ, son zamanlardaki hayırseverlik eylemi hakkında Charlotte Observer'dan Rick Bonnell'e şunları söyledi:



"Jordan markası ile birlikte 100 milyon dolar veriyorsam, bunu fark yaratacak şekilde yapacağız. Ve bu, eğitimsel fırsatı destekleyen, kökleşmiş ırkçılığın üstesinden gelmek adına, toplumda çok gerekli bir adım."



Daha önce Jordan, George Floyd'un Minneapolis polisi tarafından öldürülmesi hakkında "gerçekten acı içinde ve kızgın" olduğunu ifade eden bir açıklama yapmıştı. Jordan, The Last Dance belgeselinde de belirttiği gibi, kendisini sosyo-politik meselelere dahil edecek biri olmasa da, bu sefer kendisini tutamadığını açıkladı.



"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"



Jordan daha sonra, bağışın tam olarak nereye ve nasıl dağıtılacağını henüz belirlememelerine rağmen, buradaki önemli kısmın bir mesaj göndermekle ilgili olduğunu söyledi:



"Hangi araçları kullanacağımızı henüz belirlemedik. Ama önde gelen şey, çaba göstermektir. Sadece para bağışlamak değil. Hepimizi, kendimize bir göz atmaya çağırıyoruz. Bu önemli bir başlangıç."



MJ, George Floyd'un polisin elinde haksız bir şekilde öldürülmesinin ardından, ülkenin belirgin bir şekilde ırksal önyargıya sahip olduğunu belirtti:



"Uzun yıllardır (Afroamerikalılar olarak) dayak yiyoruz. Bu durumdan ötürü ruhunuz çekiliyor. Artık kabul edemiyorsunuz. Bu, bardağı taşıran son damla oldu. Ayağa kalkmamız gerekiyor. Bir toplum olarak, ırk konusunda daha iyi olmalıyız."



"IRKÇILIK, BU YAŞLARDA TOLERE EDİLEMEZ"



Jordan ayrıca, ırk eşitliği konusunda gençlerin zihinlerini şekillendirmek açısından eğitimin öneminden de bahsetti:



"Irkçılığın bazı çevrelerde kabul edilebilir hale geldiğini gözlemledik. Bunun, erken yaşlarda tolere edilmesi mümkün olmayan bir şey olduğunu anlamamız lazım. Eğitim, toplumsal değişimin çok önemli bir parçasıdır."



Majesteleri, geçmişte platformunu toplumsal değişimi yönetmek için kullanmayı reddettiği için eleştiri yağmuruna tutulmuştu. ESPN'in 10 bölümlük belgesel serisi "The Last Dance"de görüldüğü üzere MJ, 1990 yılında, doğduğu Kuzey Carolina'da Senato için çalışan siyahi bir Demokrat olan Harvey Gantt'ı halka açık bir şekilde desteklemeyi reddetmişti.