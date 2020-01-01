Jones: "Phoenix Suns ile hedef, şampiyonluk!"

Phoenix Suns genel menajeri James Jones, takımın amacının şampiyonluk kazanmak olduğunu söyledi.



Suns, Chris Paul takası ile ölü sezonun en iyi oyuncu alımlardan birini yapmıştı. Phoenix, genç Sun'ların kazanma üzerine bir kimlik oluşturmasına yardım etmek adına veteran yıldızı kadroya katmıştı.



Jones, antrenman kampı öncesinde düzenlenen basın toplantısında ekibin hedefleri hakkında Arizona Central'a konuştu ve bir şampiyonluk kazanmak istediklerini iddia etti:



"Amaç asla sadece maç kazanmak değil, amaç bir şampiyonluk kazanmak ve bunu yapmak için bir noktada kendi bölgenizde lider olmanız ve playofflarda kazanmanız gerekiyor. Taraftarların bizden beklentileri, şampiyonluğu kazanmamız üzerine. Benim tek bildiğim ve uyguladığım oynama şekli budur. Burada tek amacımız yalnızca maç kazanmak değil."



Suns, bubble'da namağlup olarak sonuç aldıkları sıralama maçları performanslarının ardından, kendilerine karşı duydukları üst düzey bir inanç seviyesi ile sezona giriyor.



Paul ve ölü sezonda getirdikleri diğer veteran parçalarla birlikte, Suns en azından playofflara dönmeye hazır oldukları inancındalar.



