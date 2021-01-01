Jones: "Booker, All-Star'da oynayabilirdi ama tercih etmedik"

Phoenix Suns genel menajeri James Jones, Devin Booker'ın, All-Star maçının playofflar gibi daha önemli bir etkinlik olması durumunda, oynamış olabileceğini söyledi.



Booker, bir diz sıkıntısı nedeniyle All-Star Maçından önce kenara alınmıştı ve sonuç olarak geçtiğimiz Pazar günü Team LeBron ile Team Durant arasındaki maçı kaçırmıştı.



Jones, The Arizona Republic ile yaptığı röportajda şunları belirtti:



"Şu anda iyi durumda. Kendisini yeniden değerlendireceğiz. Gerekirse oynardı. Playofflar olsaydı oynardı mesela, ama değil. Bu bir All-Star maçı."



2020-21 sezonunun ikinci yarısına Perşembe günü Portland Trail Blazers karşılaşması ile başlayacak olan Suns, yıldız oyuncusuna karşı temkinli bir yaklaşım tercih etti.



Suns, sezonun ilk yarısını Batı'da en iyi ikinci dereceyle (24-11), ligin en iyisi olan Utah Jazz'in (27-9) arkasında tamamlamıştı.



