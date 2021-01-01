Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Jones: "Booker, All-Star'da oynayabilirdi ama tercih etmedik"

Phoenix Suns genel menajeri James Jones, Devin Booker'ın, All-Star maçının playofflar gibi daha önemli bir etkinlik olması durumunda, oynamış olabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns genel menajeri James Jones, Devin Booker'ın, All-Star maçının playofflar gibi daha önemli bir etkinlik olması durumunda, oynamış olabileceğini söyledi.

Booker, bir diz sıkıntısı nedeniyle All-Star Maçından önce kenara alınmıştı ve sonuç olarak geçtiğimiz Pazar günü Team LeBron ile Team Durant arasındaki maçı kaçırmıştı.

Jones, The Arizona Republic ile yaptığı röportajda şunları belirtti:

"Şu anda iyi durumda. Kendisini yeniden değerlendireceğiz. Gerekirse oynardı. Playofflar olsaydı oynardı mesela, ama değil. Bu bir All-Star maçı."

2020-21 sezonunun ikinci yarısına Perşembe günü Portland Trail Blazers karşılaşması ile başlayacak olan Suns, yıldız oyuncusuna karşı temkinli bir yaklaşım tercih etti.

Suns, sezonun ilk yarısını Batı'da en iyi ikinci dereceyle (24-11), ligin en iyisi olan Utah Jazz'in (27-9) arkasında tamamlamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal