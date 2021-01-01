Jones: "Ayton ile kontrat üzerine 'gerçek bir görüşme' yapmadık"

Phoenix Suns genel menajeri James Jones, takımın Deandre Ayton ile kontrat uzatma konusunda "gerçek bir görüşme yapmadığını" söyledi.



The Athletic'den Sam Amick ile Ayton'ın durumu hakkında konuşan Jones, takımın beş yıldan kısa bir sürelik maksimum kontrat teklifi sunmasının mümkün olmadığını belirterek, yalnızca üç veya dört yıllık bir kontrat olasılığının tartışmaya açık olduğunu iddia etti:



"Bu durumun bizim için önemli olduğunu bilmemizin yanı sıra, ekibi geliştirerek şampiyonluk kazanmamızın onun için önemli olduğunu da biliyoruz. Bundan ötürü, bu yaz kadroyu yapılandırmaya odaklanmıştık.



Maalesef Ayton ile şu anda bulunduğumuz nokta, neyse o. Anlaşma yapmadık. Gerçek bir görüşmemiz olmadı. Ayton'ın temsilcileri, bizden beş yıldan kısa süreli bir maksimum kontrat talep ettiler. Bu yüzden de bu tartışmalar başladığı gibi sona erdi.



Beş yıldan kısa süreli bir maksimum kontrat, üzerinde düşünülecek veya konuşulacak bir şey değildi. Bu oldukça belliydi. Üç ya da dört yıllık maksimum sözleşmeler üzerinde tartıştığımız söyleniyordu. İşte bu gerçekti."



Ayton, 2022 yaz döneminde sınırlı bir serbest oyuncu olacak.



