Jones'a göre CP3 ve LeBron arasındaki benzer nokta!

Phoenix Suns genel menajeri James Jones, Chris Paul ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James arasındaki benzerliklerden bahsetti.



Jones, eski NBA oyuncusu Richard Jefferson'ın sunduğu "Road Trippin'" isimli podcast'in yakın tarihli bir bölümünde yer aldı ve CP3 ile LeBron arasındaki benzerlikler sorulduğunda, yanıtı şu oldu:



"İkisi de takım arkadaşlarını önemseyen adamlar. Ve bu onlar için en önemli şey. Sadece kazanmak değil, aynı zamanda takım arkadaşlarının kazanmasına yardımcı olmak. Bu konuda herhangi bir sınırları yok. Yani bu beraber akşam yemeği yemek de olabilir, herhangi bir adamla, istedikleri noktaya erişmesi adına beraber ekstra vakit geçirmek de olabilir. Bu adamların olayı bu, çünkü lider olarak takımlarını zafere taşımak doğalarında var."



CP3 geçtiğimiz sezon Devin Booker ile beraber Suns ekibini NBA Finalleri'ne taşımayı başarmış, lakin seride 2-0 öne geçmesine rağmen başarıya ulaşamamıştı. LeBron ise kariyerinde dört şampiyonluk yüzüğüne sahip.



