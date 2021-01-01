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Jonathan Kuminga, en az 1 hafta yok!

Golden State Warriors, sağ dizinden sakatlanan çaylak Jonathan Kuminga'nın en az bir hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors, sağ dizinden sakatlanan çaylak Jonathan Kuminga'nın en az bir hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Bu yılın NBA Draftı'nda ekip tarafından yedinci sıradan seçilmiş olan Kuminga, Warriors'ın Denver Nuggets'a karşı hazırlık maçının dördüncü çeyreğinde, oyunu erkenden terk etmişti.

Warriors'ın iki hazırlık maçında Kuminga, toplamda 17 dakika civarı süre alarak, sekiz sayı, dört ribaund ve bir asist kaydetmişti.

G-League'in Ignite takımıyla oynamak için kolej basketbolundan vazgeçmiş olan 19 yaşındaki oyuncu, Ignite forması giydiği 13 maçta, 15.8 sayı, 7.2 ribaund ve 1.0 top çalma ortalamaları yakalamıştı.


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