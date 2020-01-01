Jonathan Isaac'in pişmanlığı yok!

Orlando Magic forveti Jonathan Isaac, ciddi diz sakatlığından dönüşünün zamanlaması konusunda hiçbir pişmanlığı olmadığını belirtti.



Isaac, Yılbaşı Günü sol dizinde bağ hasarı yaşamış, ancak 31 Temmuz'da parkelere dönmüştü. 23 yaşındaki oyuncu, 2 Ağustos'ta aynı dizinde çapraz bağlarını yırtmadan önce sadece iki maçta oynayabilmişti.



Isaac, The Athletic'den Josh Robbins'e şu açıklamaları yaptı:



"Geriye dönüp baktığımda, hayır, çok erken döndüğümü sanmıyorum. Gerçekten oynamaya hazırdım. Hareket etme veya oynama açısından iyi durumda olduğum konusunda hiç şüphem yoktu."



2020-21 sezonunun tamamı için şimdiden oynamaması kesinleşmiş olan Isaac, geri dönüş yolunda savaşırken iyimser yaklaşımını sürdürüyor:



"Şimdilik yapmam gereken şey bu, ama bir gün tekrar oynayacağım. Hala umudum var. Hala bir hedefim var. Hala gittiğim ve ilgilenebileceğim bir işim var."



Isaac, parkelerden ayrılmadan önce üçüncü NBA sezonunda bir savunma beşinde yer bulmak adına yarışıyordu. Geçtiğimiz sezon genç oyuncu, maç başına 2.3 blok ve 1.6 top çalma ortalamalarına sahipti.



Isaac, lige girdiğinden bu yana 237 normal sezon maçının yalnızca 136'sında görünebilmişti.



