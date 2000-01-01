Jonathan Isaac'in çapraz bağları koptu!

Orlando Magic, Jonathan Isaac'in dün gece Sacramento Kings'e karşı oynanan maçta geçirdiği sakatlıkta, sol dizindeki çapraz bağları kopardığını duyurdu.



Isaac, son çeyreğin bitimine 9:19 kala bir pozisyonda içeri penetre ederken, iki Kings oyuncusuna karşı çift zamanlı stop yaptı ve anında acı içinde yere yığıldı. Anında yere düşen Isaac'in, sol dizini tuttuğu görüldü.



Isaac, Magic'in basketbol operasyonları başkanı Jeff Weltman'ın da eşlik ettiği görevlilerle beraber, sahadan tekerlekli sandalyeyle çıkarıldı.



Bu karşılaşma, Isaac'in 1 Ocak tarihinde Washington'da sol dizini sakatladığından beri ikinci karşılaşmasıydı. Sakatlık nedeniyle 31 maç kaçıran Isaac, Dün geceki maçta 15 dakika forma giymiş ve 4 sayı, 4 ribaund ve 2 top çalma ile tamamlamıştı.



