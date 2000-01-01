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Jonathan Isaac, ulusal marşta diz çökmedi!

Orlando Magic uzun forveti Jonathan Isaac, dün gece Brooklyn Nets'e karşı oynanan maçtan önce, ulusal marş sırasında ayakta durmayı tercih eden ve Black Lives Matter yazılı tişört giymeyen ilk oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic uzun forveti Jonathan Isaac, dün gece Brooklyn Nets'e karşı oynanan maçtan önce, ulusal marş sırasında ayakta durmayı tercih eden ve Black Lives Matter yazılı tişört giymeyen ilk oyuncu oldu.

Isaac, NBA'in açık olarak en dindar oyuncularından biri olarak biliniyor ve maçtan sonra, Black Lives Matter hareketine inanıp inanmadığı sorulunca, şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle. Siyahilerin hayatının önemli olduğuna inanıyorum. Kararımın çoğunda çok şey dahil oldu ve bunun bir kısmı da, Black Lives Matter tişörtü giyerken diz çökmenin, siyahi hayatları destekleme örtüşmediğini düşünmem. Sadece inandığım şey için ayakta durmak istedim, ama bir tişört giyerek bunun olacağını pek düşünmedim."

Isaac, kararını neden verdiğini açıklarken, birkaç kez inancını tartıştı.

"Bence diz çökmenin ya da şahsen bir tişört giymenin benim için bir yanıt olduğunu düşünmüyorum. Siyahi hayatların, İncil aracılığıyla desteklendiğini düşünüyorum. Tüm hayatlar İncil aracılığıyla desteklenir. Hepimizin yaptığımız yanlış şeyler olduğunu ve bazen hangi yanlışın daha kötü olduğunu işaret etmenin daha kötü olduğu durumu vardır."

Isaac, konuyla ilgili maçtan önce bir takım toplantısında, takım arkadaşlarıyla konuştuğunu belirtti:

"Bir takım toplantısı yaptık. Onlara bir erkek ve bir insan olarak nasıl biri olduğumu bildiklerini söyledim. Neye inandığımı biliyorlardı ve verdiğim karar için bana saygı duyuyorlardı. Bunu popüler olmak için falan yapmadığımı da anladılar. Bana saygı duydular çünkü kim olduğumu biliyorlar, kalbimden geçeni biliyorlar."


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