Jonathan Isaac, Magic ile 80 milyon dolara sözleşme uzattı!

Orlando Magic pivotu Jonathan Isaac, Magic ile dört yıllığı 80 milyon dolarlık bir sözleşme uzatmasını imzalamayı kabul etti.



Takım arkadaşı Markelle Fultz gibi Isaac, 2017 Draft sınıfının bir üyesiydi ve bugün çaylak ölçeğinde bir uzatma kontratı imzalamaya hak kazanmıştı. Magic ayrıca Fultz'a da üç yıllığı 50 milyon dolarlık bir sözleşme vermişti.



23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yaz bubble'da oynarken sol çapraz bağlarını ve menisküsünü yırttığından ötürü, bu sezonu şimdiden kapatmış bulunuyor.



Sağlam bir savunmacı olan Isaac, 136 NBA maçında 9.3 sayının yanı sıra 1.5 blok ve 1.1 top çalma ortalamalarına sahip.



