Jonathan David için favori Arsenal

Lille'de forma giyen ve adı Avrupa'nın önemli ekipleriyle anılan Jonathan David transferinde favori Arsenal...



İtalyan medyasında yer alan haberde; Inter'in de Kanadalı futbolcuya ilgilendiği ancak İtalya'daki maliyet dengeleri nedeniyle Arsenal'in transferde daha önde olduğu belirtildi.



Haberde, 22 yaşındaki futbolcunun sezon sonu Lille'den kesin olarak ayrılma kararı aldığı ifade edildi.



Fransız ekibi ile sözleşmesi 2025'te sona erecek 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon, 31 maçta 16 gol attı.





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