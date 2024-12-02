Jonas Svensson: "Uzun süredir zorlanıyoruz"

Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, Hatayspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jonas Svensson: 'Uzun süredir zorlanıyoruz'
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02 Aralık 2024 23:28
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Jonas Svensson, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Svensson, "Beraberlikten dolayı çok üzgünüz. Uzun süredir zorlanıyoruz, kazanmaya ihtiyacımız vardı. Fenerbahçe derbisine hazırlanacağız. Çok çalışacağız, iyi hazırlanacağız. Umarım Fenerbahçe maçında daha iyi olacağız." dedi.
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