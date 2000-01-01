Jon Leuer, 31 yaşında NBA'den emekli oldu!

En son Milwaukee Bucks takımının üyesi olmuş olan NBA oyuncusu Jon Leuer, Instagram hesabından, NBA'den emekli olduğunu açıkladı.



Leuer, IG paylaşımında şu açıklamaları yaptı:



"Basketbol oyununu çok seviyorum. Hala oynamak istiyorum, ama biliyorum ki artık sağlığım için doğru bir karar değil. Son üç yıl içinde, ikisi bana tüm sezonu kapattırmış olan sakatlıklar geçirdim. Bütün sezon bu durumla başa çıkmam biraz zaman aldı, ancak resmen emekli olma kararımla gerçekten huzurluyum."



Ligde sekiz yıllık bir veteran olan Leuer, kariyerinde ortalama 6.4 sayı ve 3.8 ribaundla oynamıştı.



31 yaşındaki oyuncu, 2019 NBA Draftı'ndan önce Bucks'a takas edilmiş, Temmuz ayında ise serbest kalmıştı.



