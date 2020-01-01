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Jokic'in babası, oğlunun durumu için güncelleme yaptı: "Nikola gayet iyi"

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in babası Dranislav Jokic, oğlunun Sırbistan'da koronavirüse yakalanması sonrası, her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in babası Dranislav Jokic, oğlunun Sırbistan'da koronavirüse yakalanması sonrası, her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

Geçen hafta virüse yakalanan Jokic'in semptoma göstermediği belirtilmişti ve Training Camp 2.0'dan önce ekibine yeniden katılmak için, ABD'ye gitmeden önce bir hafta daha oynamayacağı söylendi:

"Hepimiz iyiyiz. Nikola iyi. Üstünden bir hafta oldu. Şu anda hastalığı yok. Semptom göstermiyor. O bizimle ve her şey yolunda."

Jokic'in virüs için negatif olduğunu test edildikten sonra, Denver'a geri dönmesine izin verilecek.


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