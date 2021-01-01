Jokic 'twerk' yapınca, hakem kahkahalara boğuldu!

Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic, hava atışında twerk yapınca hakemi kahkahalara boğdu.



Nuggets'ın LA Clippers'a karşı oynadığı dün geceki karşılaşmanın hava atışı sırasında Jokic, hakem Bill Kennedy'nin hava atışını yapması biraz zaman aldığında kazara twerk dansı benzeri hareketler yaptı.



Kennedy, Jokic'in bu hareketleri karşısında dayanamayarak kahkahalara boğuldu ve maçı birkaç saniye geç başlatmış oldu.



103-100'lük Denver galibiyetinde Jokic, geceyi 28 sayı, 22 ribaund ve 8 asistle tamamladı.



