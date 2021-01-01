Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Jokic 'twerk' yapınca, hakem kahkahalara boğuldu!

Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic, hava atışında 'twerk' yapınca hakemi kahkahalara boğdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Youtube
Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic, hava atışında twerk yapınca hakemi kahkahalara boğdu.

Nuggets'ın LA Clippers'a karşı oynadığı dün geceki karşılaşmanın hava atışı sırasında Jokic, hakem Bill Kennedy'nin hava atışını yapması biraz zaman aldığında kazara twerk dansı benzeri hareketler yaptı.

Kennedy, Jokic'in bu hareketleri karşısında dayanamayarak kahkahalara boğuldu ve maçı birkaç saniye geç başlatmış oldu.

103-100'lük Denver galibiyetinde Jokic, geceyi 28 sayı, 22 ribaund ve 8 asistle tamamladı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal