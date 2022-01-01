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Jokic'ten, NBA tarihine geçen 46 sayılık triple-double!

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, takımının New Orleans Pelicans'ı uzatmada 138-130 mağlup ettiği maçta 46 sayıyla oynadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, takımının New Orleans Pelicans'ı uzatmada 138-130 mağlup ettiği maçta 46 sayılık bir triple-double performansı sergiledi.

Maçta 16/22 şut isabetiyle 46 sayı, 12 ribaund, 11 asist, 3 top çalma ve 4 blokla muhteşem bir performans sergileyen Jokic, top çalma ve blok istatistiklerinin ilk kez kaydedilmeye başlandığı 1973-74 sezonundan bu yana, NBA tarihinde bir maçta 40 sayı, 10 ribaund, 10 asist, 3 top çalma ve 3 blok barajını geçen ilk oyuncu olmayı başardı.
Jokic, efsane oyuncu Wilt Chamberlain ile birlikte bir sezonda iki kez 40 sayılık triple-double yapan tek pivot olarak da ayrıca tarihe geçti. 

Şu anda 17 triple-double ile ligde lider konumunda olan Jokic'in kariyerinde toplam 74 triple-double'ı bulunuyor.


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