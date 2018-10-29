Jokic: "MVP konuşmaları içinde yer almam saçma"

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, bu sezon ortaya koyduğu performansla "MVP" konuşmaları arasına girmesinin "saçma" olduğunu söyledi.
Bu sezon 23.4 sayı, 10.6 ribaund, 6.2 asist ve 1.4 top çalma ortalamalarına sahip olan Jokic, Anthony Davis ve LeBron James ile aynı seviyede oynadığına inandığını, fakat MVP ödülünü kazanması konusunun kendisine "şapşalca" geldiğini söyledi.
Jokic, NBA'in üst düzey yıldızları arasında yeri olup olmadığı sorulduğunda "Bilmiyorum, şu anda 4-1'iz ve gerçekten iyi basketbol oynuyoruz. Yani neden olmasın? Ben oyunumu oynuyorum. Eğer bu beni bir gün, önümüzdeki yıl ya da başka bir yıl MVP yapacaksa, ne güzel. Ama yine de bence saçma. Yine de konuşmayı seviyorum çünkü beni güldürüyor."
cevabını verdi.