Jokic: "MVP konuşmaları içinde yer almam saçma"

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Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, bu sezon ortaya koyduğu performansla "MVP" konuşmaları arasına girmesinin "saçma" olduğunu söyledi.Bu sezon 23.4 sayı, 10.6 ribaund, 6.2 asist ve 1.4 top çalma ortalamalarına sahip olan Jokic, Anthony Davis ve LeBron James ile aynı seviyede oynadığına inandığını, fakat MVP ödülünü kazanması konusunun kendisine "şapşalca" geldiğini söyledi.Jokic, NBA'in üst düzey yıldızları arasında yeri olup olmadığı sorulduğundacevabını verdi.