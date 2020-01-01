Jokic: "Los Angeles Lakers'ı umursamıyorum..."

Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic, Los Angeles Lakers'ı önemsemediğini söyledi.



Nuggets ekibi geçtiğimi sezon sürekliliklerine eğilse de, bu sezon öncesinde kadroda Jokic ve Jamal Murray'in etrafında bazı değişikliklerle geri dönmüştü.



Lakers ölü sezonda Dennis Schröder ve Montrezl Harrell ile önemli eklemeler yaparken, Nuggets serbest oyuncu döneminde Jerami Grant, Torrey Craig ve Mason Plumlee'yi kaybedip, JaMychal Green ve Arjantin'den Facundo Campazzo'yu kadrosuna katmıştı.



Son şampiyona yetişmeye çalışılması ile ilgili soru yöneltildiğinde Jokic, şu açıklamaları yaptı:



"Dürüst olmak gerekirse, Lakers umurumda değil. Her halükarda iyi olacaklardır. Bizim kadroya gelirsek, ben gelişmeleri sevdim. Bazen takım için değişimin gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Biraz yeni enerji, yeni arkadaşlar ve yeni bireyler getirmenin ilginç olacağını düşünüyorum ve nasıl olacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum.



Nasıl olacağımızı bilmiyorum. Daha iyi mi, yoksa daha kötü mü olacağız? Ben sadece COVID-19 yüzünden olan tüm bu tuhaf dönemde, bu sezonda neler yapacağımızı görmeyi dört gözle bekliyorum."



"VÜCUDUMUN ALIŞMASI GEREKEN ŞEYLER VAR"



Jokic, bireysel anlamda gelişimi ile ilgili de şunları belirtti:



"Peki ben nasıl daha iyi olabilirim? Bence bu tecrübeyle bağlantılı bir durum. Vücudumun biraz temasa, fizikselliğe ve oyunun hızına alışması gerekli. Son playofflardan çok şey öğrendim ve kendimi biraz geliştirdim. Bireysel olarak, daha iyi şut atmak ve agresif olmak gerekiyor, ama bence tecrübe en kilit şey olacak."



İkinci playofflarında Jokic, 24.4 sayı, 9.8 ribaund ve 5.7 asist ortalamaları yakalamıştı.



