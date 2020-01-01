Jokic KOVID-19 negatif çıktı, ancak henüz Sırbistan'ı terk etmedi!

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in, KOVID-19 için negatif test sonucu aldığı, ancak henüz NBA'de sezonun devamında yer almak için Sırbistan'ı terk etmediği açıklandı.



Nuggets genel menajeri Calvin Booth, Jokic'le ilgili bir Zoom görüşmesinde, "Bildiğim kadarıyla yolda değil. Sanırım buraya gelmek için sadece uygun bir uçuş için bekliyor. Sanırım şu anki durumu hakkında iyi hissediyor ve başlamaya hazır." şeklinde konuştu.



Booth'a, Jokic'in sezonun devamına katılabilmesi konusunda herhangi bir endişe olup olmadığı soruldu. Booth'un yanıtı şu şekilde oldu:



"Hayır, hiç endişe duyduğumuzu sanmıyorum. Sanırım bubble'a katılmak ve takım arkadaşlarıyla tekrar bir araya gelmekten heyecan duyuyor ve herkes de sahip olduğumuz fırsatın farkında. Kendisini bubble'ın içine güvenli bir şekilde sokmamız ve sağlıklı olduğundan emin olmamız, an meselesi."



Bir kaynak, Jokic'in artık tamamen sağlıklı olduğunu da ekledi.



