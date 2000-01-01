Jokic: Koronavirüs pozitif olduğumu duyunca, şaşırmıştım"

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in karantinadan çıktığı ve geçtiğimiz gece Nuggets'a Orlando'da tekrar katıldığı açıklandı.



Sırbistan'da KOVID-19 için pozitif test sonucu alan Jokic, birden fazla negatif sonuç aldıktan sonra, Sırbistan ve ABD'de karantinaya girmek zorunda kalmıştı ve koronavirüse yakalandığı için şaşırtığını söyledi:



"Kendimi normal hissediyordum. Pozitif sonuç dediklerinde biraz şaşırdım, çünkü normal günlük rutinimi ve antrenmanımı falan yapmıştım. Sonra beni aradılar ve pozitif olduğumu söylediler."



Bazı fotoğraflarda, Jokic'in NBA boşluğunda çok kilo verdiği gözüküyordu. Ancak, Nuggets yıldızı sadece 1.5 ila 2.5 kilo kaybettiğini belirtti:



"Karantina sırasında o kadar kilo vermedim. Sezonun son maçı ile hemen hemen aynı kilodayım."



Jokic, sezon sona erdiğinden beri ağırlık odasında hiç zaman ayırmadığını, ama şu anki kilosunu söylemesine izin verilmediğini ve takımın bu kuralını sevdiğini de ekledi.



2019-20 sezonu Mart ayında askıya alınmadan önce Jokic, Nuggets için 20.2 sayı, 10.2 ribaund ve 6.9 asist ortalamalara sahipti.



