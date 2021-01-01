Jokic: "Kazanmak için ne kadar lazımsa, o kadar sayı atarım"

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, dün gece Utah Jazz karşısında alınan 128-117'lik galibiyette 47 sayıyla kariyer rekorunu egale etmesinin ardından konuştu.



Jokic, Jazz'ın 11 maçlık galibiyet serisini kıran galibiyetten sonra, şunları söyledi:



"İhtiyacımız olduğunda skor da üretirim. Asıl mesele maçı kazanmaktan ibaret. Maçı almak için ne kadar ihtiyacım olursa, o kadar sayı atarım."



Nuggets ilk yarıda üç sayı çizgisi gerisinden %88.2 isabetle oynamış ve bu alanda son 20 sezondaki en yüksek üçlük yüzdesine ulaşmıştı.



Jokic'in takım arkadaşı Will Barton, yıldız pivotu 50 sayı hedefine ulaşmaya ikna etmeye çalıştığını belirtti:



"Onu tanırsınız; bu tür şeyleri umursamaz. Kendisine yakışır şekilde, sadece basketboluna bakar. 50 sayıya ulaşmasını da çok istemiştik."



