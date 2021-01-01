Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Jokic: "Kazanmak için ne kadar lazımsa, o kadar sayı atarım"

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, dün gece Utah Jazz karşısında alınan 128-117'lik galibiyette 47 sayıyla kariyer rekorunu egale etmesinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, dün gece Utah Jazz karşısında alınan 128-117'lik galibiyette 47 sayıyla kariyer rekorunu egale etmesinin ardından konuştu.

Jokic, Jazz'ın 11 maçlık galibiyet serisini kıran galibiyetten sonra, şunları söyledi:

"İhtiyacımız olduğunda skor da üretirim. Asıl mesele maçı kazanmaktan ibaret. Maçı almak için ne kadar ihtiyacım olursa, o kadar sayı atarım."

Nuggets ilk yarıda üç sayı çizgisi gerisinden %88.2 isabetle oynamış ve bu alanda son 20 sezondaki en yüksek üçlük yüzdesine ulaşmıştı.

Jokic'in takım arkadaşı Will Barton, yıldız pivotu 50 sayı hedefine ulaşmaya ikna etmeye çalıştığını belirtti:

"Onu tanırsınız; bu tür şeyleri umursamaz. Kendisine yakışır şekilde, sadece basketboluna bakar. 50 sayıya ulaşmasını da çok istemiştik."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal