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Jokic'in ağabeyleri dahil oldu!: "Seni bekleyeceğiz!"

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in ağabeyleri, Nikola'nın Miami Heat oyuncusu Markieff Morris ile yaşadığı münakaşanın ardından Jokic'i tehdit eden LA Clippers forveti Marcus Morris'e yanıt verdiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in ağabeyleri, Nikola'nın Miami Heat oyuncusu Markieff Morris ile yaşadığı münakaşanın ardından Jokic'i tehdit eden LA Clippers forveti Marcus Morris'e yanıt verdiler.

Pazartesi gecesi oynanan Heat and Nuggets maçında Jokic, Markieff'i, yaptığı sert faule karşılık olarak arkadan ittikten sonra oyundan atılmıştı ve sahada karışıklık çıkmıştı.

Markieff'in kardeşi Marcus, maçtan kısa bir süre sonra Jokic'e seslenerek, "Adam arkasını dönsün diye beklemiş. Bunu yazdım bir kenara." şeklinde bir tweet attı.

Bu tehdit mesajına yanıt olarak, Nuggets muhabiri Mike Singer'in Nikola'nın ağabeyleri tarafından kullanıldığını doğruladığı "Jokic Brothers" adlı bir Twitter hesabı şunları yazdı:

"Kardeşimizi alenen tehdit etmek yerine bu işin peşini bırakmalısın. İlk hareketi yapan kardeşindi. Bir adım daha ileri atmak istiyorsan emin ol seni bekliyor olacağız!!"

Marcus daha sonra, annesinin bu diyalogu sonlandırmasını istediğini şu tweet'i ile belirtti:

"Annem artık sosyal medyada konuşma dedi! Ben de konuşmayacağım. Seviyorum seni anne."

Jokic'in ağabeylerinin, Pepsi Center'da kardeşleri Nikola'yı düzenli olarak seyretmeye geldikleri ve saha kenarında duygularını göstermekten çekinmedikleri biliniyor.

Nikola ise mevzubahis maçtan sonra "kendini koruması gerektiğini" belirtmesine rağmen, "kendini kötü hissettiğini" söylemişti.


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