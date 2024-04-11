NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız sekiz karşılaşmayla devam etti.



CAVALIERS 110-98 GRIZZLIES



Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse'da Memphis Grizzlies'i 110-98 mağlup etti.



Cavaliers'ta Donovan Mitchell 29 sayı, 8 asist, 4 ribaund ve 3 top çalmayla takıma liderlik etti. Darius Garland ve Jarrett Allen 16'şar sayı kaydetti. Caris LeVert benchten gelerek 18 sayı ekledi.



Jake LaRavia 32 sayı ve 7 ribauntla Grizzlies'in en skorer ismi oldu. GG Jackson 22 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma kaydetti. Scotty Pippen Jr. 18 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı.



HORNETS 115-114 HAWKS



Charlotte Hornets, State Farm Arena'da Atlanta Hawks'ı 115-114 devirdi.



Brandon Miller 27 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle Hornets'ta en skorer oyuncuydu. Miles Bridges 18 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle oynarken, Grant Williams 16 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle, Tre Mann ise 16 sayı, 7 asist, 7 top çalma ve 3 ribaund kaydetti.



Hawks'ta Bogdan Bogdanovic ve Vit Krejci 19'ar sayı kaydettiler. Trae Young uzun süre sonra parkelere dönüşünde 14 sayı ve 11 asistle double-double yaptı. Clint Capela 15 sayı ve 6 ribauntla oynadı.



MAVERICKS 111-92 HEAT



Dallas Mavericks, Kaseya Center'da Miami Heat'i 111-92 mağlup etti.



Mavericks'te Luka Doncic 29 sayı, 9 ribaund ve 9 asistle öne çıktı. Kyrie Irving 25 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı. PJ Washington, Derrick Jones Jr. ve Daniel Gafford 12'şer sayı kaydettiler.



Tyler Herro Heat'te 21 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle mücadele etti. Kevin Love 16 sayı ve 11 ribauntla double-double yaparken, Caleb Martin 14 sayı, 6 asist, 4 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla, Jimmy Butler ise 12 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



NETS 106-102 RAPTORS



Brooklyn Nets, Barclays Center'da Toronto Raptors'ı 106-102 yendi.



Immanuel Quickley 32 sayı, 9 asist, 7 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla Raptors'a liderlik etti. Gradey Dick 24 sayı ve 4 ribauntla oynadı. Javon Freeman-Liberty 12 sayı ve 4 ribaundla maçı tamamladı.



Nets'te Cam Thomas 23 sayı, 4 ribaund ve 1 blokla öne çıktı. Dennis Schröder 21 sayı, 9 asist, 7 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı. Nic Claxton 14 sayı, 11 ribaund, 4 asist ve 5 blok kaydetti.



BUCKS 117-99 MAGIC



Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk ettiği Orlando Magic'i 117-99 mağlup etti.



Bobby Portis, 30 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve 5 top çalmayla Bucks'ın en skorer ismi oldu. Damian Lillard 29 sayı, 6 ribaund ve 9 asistle oynarken, Jae Crowder benchten gelerek 14 sayı, 4 ribaund ve 1 blokla oynadı.



Cole Anthony benchten gelip 23 sayı, 4 ribaund ve 4 asist kaydederek Magic'in en skorer ismi oldu. Paolo Banchero 20 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 1 top çalma ile oynarken, Jalen Suggs 18 sayı, 3 ribaund ve 1 top çalma kaydetti.



THUNDER 127-89 SPURS



Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 127-89 yendi.



Shai Gilgeous-Alexander, 26 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle Thunder'a liderlik etti. Josh Giddey 20 sayı, 12 ribaund, 7 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Gordon Hayward 18 sayı kaydetti.



Victor Wembanyama ve Keldon Johnson'ın forma giymediği Spurs'te, 20 sayı, 7 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynayan Zach Collins takımın en skorer ismi oldu. Sidy Cissoko 14 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle oynarken, Raiquan Gray ve Tre Jones ise 13'er sayı kaydettiler.



NUGGETS 116-107 TIMBERWOLVES



Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 116-107 mağlup etti.



Nuggets'ta Nikola Jokic 41 sayı, 11 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla maçın en skorer ismi oldu. Jamal Murray 20 sayı, 4 ribaund ve 6 asistle oynadı. Michael Porter Jr 18 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle mücadele etti.



Timberwolves'ta Anthony Edwards 25 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle oynadı. Mike Conley 19 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle, Rudy Gobert ise 13 sayı, 15 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



SUNS 124-108 CLIPPERS



Phoenix Suns, Crypto.com Arena'da ev sahibi LA Clippers'ı 124-108 mağlup etti.



Suns'ta Devin Booker 37 sayı ve 4 asistle öne çıkan isim olurken, Bradley Beal 26 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle, Kevin Durant ise 24 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve 2 blokla oynadı.



Kawhi Leonard, Paul George, Ivica Zubac, Norman Powell, Russell Westbrook ve James Harden'ın dinlenme sebebiyle forma giymediği Clippers'ta, Bones Hyland 37 sayı, 4 ribaund, 9 asist ve 3 top çalmayla takımın en skorer ismi oldu. Mason Plumlee 12 sayı, 12 ribaund ve 4 asistle oynarken, Brandon Boston benchten 23 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla katkı verdi.



CAVALIERS 110-98 GRIZZLIES

Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse'da Memphis Grizzlies'i 110-98 mağlup etti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 29 sayı, 8 asist, 4 ribaund ve 3 top çalmayla takıma liderlik etti. Darius Garland ve Jarrett Allen 16'şar sayı kaydetti. Caris LeVert benchten gelerek 18 sayı ekledi.

Jake LaRavia 32 sayı ve 7 ribauntla Grizzlies'in en skorer ismi oldu. GG Jackson 22 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma kaydetti. Scotty Pippen Jr. 18 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı.

HORNETS 115-114 HAWKS

Charlotte Hornets, State Farm Arena'da Atlanta Hawks'ı 115-114 devirdi.

Brandon Miller 27 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle Hornets'ta en skorer oyuncuydu. Miles Bridges 18 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle oynarken, Grant Williams 16 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle, Tre Mann ise 16 sayı, 7 asist, 7 top çalma ve 3 ribaund kaydetti.

Hawks'ta Bogdan Bogdanovic ve Vit Krejci 19'ar sayı kaydettiler. Trae Young uzun süre sonra parkelere dönüşünde 14 sayı ve 11 asistle double-double yaptı. Clint Capela 15 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

MAVERICKS 111-92 HEAT

Dallas Mavericks, Kaseya Center'da Miami Heat'i 111-92 mağlup etti.

Mavericks'te Luka Doncic 29 sayı, 9 ribaund ve 9 asistle öne çıktı. Kyrie Irving 25 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı. PJ Washington, Derrick Jones Jr. ve Daniel Gafford 12'şer sayı kaydettiler.

Tyler Herro Heat'te 21 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle mücadele etti. Kevin Love 16 sayı ve 11 ribauntla double-double yaparken, Caleb Martin 14 sayı, 6 asist, 4 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla, Jimmy Butler ise 12 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

NETS 106-102 RAPTORS

Brooklyn Nets, Barclays Center'da Toronto Raptors'ı 106-102 yendi.

Immanuel Quickley 32 sayı, 9 asist, 7 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla Raptors'a liderlik etti. Gradey Dick 24 sayı ve 4 ribauntla oynadı. Javon Freeman-Liberty 12 sayı ve 4 ribaundla maçı tamamladı.

Nets'te Cam Thomas 23 sayı, 4 ribaund ve 1 blokla öne çıktı. Dennis Schröder 21 sayı, 9 asist, 7 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı. Nic Claxton 14 sayı, 11 ribaund, 4 asist ve 5 blok kaydetti.

BUCKS 117-99 MAGIC

Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk ettiği Orlando Magic'i 117-99 mağlup etti.

Bobby Portis, 30 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve 5 top çalmayla Bucks'ın en skorer ismi oldu. Damian Lillard 29 sayı, 6 ribaund ve 9 asistle oynarken, Jae Crowder benchten gelerek 14 sayı, 4 ribaund ve 1 blokla oynadı.

Cole Anthony benchten gelip 23 sayı, 4 ribaund ve 4 asist kaydederek Magic'in en skorer ismi oldu. Paolo Banchero 20 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 1 top çalma ile oynarken, Jalen Suggs 18 sayı, 3 ribaund ve 1 top çalma kaydetti.

THUNDER 127-89 SPURS

Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 127-89 yendi.

Shai Gilgeous-Alexander, 26 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle Thunder'a liderlik etti. Josh Giddey 20 sayı, 12 ribaund, 7 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Gordon Hayward 18 sayı kaydetti.

Victor Wembanyama ve Keldon Johnson'ın forma giymediği Spurs'te, 20 sayı, 7 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynayan Zach Collins takımın en skorer ismi oldu. Sidy Cissoko 14 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle oynarken, Raiquan Gray ve Tre Jones ise 13'er sayı kaydettiler.

NUGGETS 116-107 TIMBERWOLVES

Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 116-107 mağlup etti.

Nuggets'ta Nikola Jokic 41 sayı, 11 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla maçın en skorer ismi oldu. Jamal Murray 20 sayı, 4 ribaund ve 6 asistle oynadı. Michael Porter Jr 18 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle mücadele etti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 25 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle oynadı. Mike Conley 19 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle, Rudy Gobert ise 13 sayı, 15 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.

SUNS 124-108 CLIPPERS

Phoenix Suns, Crypto.com Arena'da ev sahibi LA Clippers'ı 124-108 mağlup etti.

Suns'ta Devin Booker 37 sayı ve 4 asistle öne çıkan isim olurken, Bradley Beal 26 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle, Kevin Durant ise 24 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve 2 blokla oynadı.

Kawhi Leonard, Paul George, Ivica Zubac, Norman Powell, Russell Westbrook ve James Harden'ın dinlenme sebebiyle forma giymediği Clippers'ta, Bones Hyland 37 sayı, 4 ribaund, 9 asist ve 3 top çalmayla takımın en skorer ismi oldu. Mason Plumlee 12 sayı, 12 ribaund ve 4 asistle oynarken, Brandon Boston benchten 23 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla katkı verdi.

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