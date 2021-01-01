Jokic, ilk turda Lakers'a karşı oynama ihtimalini umursamıyor!

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, playoffların ilk turunda bir Nuggets - Los Angeles Lakers serisinin olasılığı hakkında konuştu.



Jokic, playoffların ilk turunda Lakers ile karşılaşma olasılığından endişe duymadığını ve Nuggets'ın şampiyonluğu kazanmak istiyorsa en iyi takıma karşı oynaması gerektiğini söyledi:



"Olursa, olur. Neden olmasın? Kazanmak istiyorsak, en iyilere karşı oynamalıyız. Hiçbir şeyi ayarlamaya çalışmayacağız."



Denver şu anda Batı Konferansı'nda 43-22'lik derecesiyle, LA Clippers ile üçüncülüğü paylaşıyor. Öte yandan Lakers ise, 37-28'lik derecesiyle beşinci sırada yer alıyor.



