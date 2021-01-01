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Jokic, ilk turda Lakers'a karşı oynama ihtimalini umursamıyor!

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, playoffların ilk turunda bir Nuggets - Los Angeles Lakers serisinin olasılığı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, playoffların ilk turunda bir Nuggets - Los Angeles Lakers serisinin olasılığı hakkında konuştu.

Jokic, playoffların ilk turunda Lakers ile karşılaşma olasılığından endişe duymadığını ve Nuggets'ın şampiyonluğu kazanmak istiyorsa en iyi takıma karşı oynaması gerektiğini söyledi:

"Olursa, olur. Neden olmasın? Kazanmak istiyorsak, en iyilere karşı oynamalıyız. Hiçbir şeyi ayarlamaya çalışmayacağız."

Denver şu anda Batı Konferansı'nda 43-22'lik derecesiyle, LA Clippers ile üçüncülüğü paylaşıyor. Öte yandan Lakers ise, 37-28'lik derecesiyle beşinci sırada yer alıyor.


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