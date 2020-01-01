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Jokic: "Gobert ile eşleşmek ilginç olacak, bu yıl harikaydı"

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert ile playofflarda karşılaşmadan önce, kendisinin "harika" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert ile playofflarda karşılaşmadan önce, kendisinin "harika" olduğunu söyledi.

Jokic ve Nuggets, playoffların ilk turunda Gobert ve Jazz ile karşılaşacak.

Sırp yıldız, bu gece 1. maçın öncesinde Fransız pivotu şu şekilde övdü:

"Bence ilginç olacak, çünkü biz iki farklı tip oyuncularız. İkimiz de takımımızın maç kazanmasına yardım ediyoruz. Kendisi gerçekten iyi bir savunmacıdır. Büyük bir adam. Ligin en çok smaç vuran oyuncusu. Yaklaşık %70 isabetle oynuyor. Takım arkadaşları onu çok iyi kullanıyor. Gerçekten iyi bir oyuncu. Bu yıl harikaydı."

Gobert, sezonun yeniden başlamasından bu yana Jazz için 15.3 sayı, 11.5 ribaund, 1.8 blok ve 1.3 asist ortalamaları ile oynuyordu. Jokic ise, Orlando bubble'ında Nuggets için maç başına 15.4 sayı, 8.3 asist, 6.0 ribaund ve 1 top çalma ortalamalarına sahip.


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