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Jokic: "Giannis'in Miluwakee'de yaptığını, Denver'da yapmak istiyorum!"

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, "tıpkı Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee Bucks'ta yaptığı gibi" bir şampiyonluk kazanmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, "tıpkı Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee Bucks'ta yaptığı gibi" bir şampiyonluk kazanmak istediğini söyledi.

Jokic, MVP kalibreli sezonunu sürdürürken, ileriye dönük hedeflerini şu şekilde paylaştı:

"Tüm uluslararası oyuncular bir şekilde birbirleriyle bağlantılıdır. Giannis harika bir adam. Ona hayranım. Onun yaptığını Denver'da yapmak ister miyim? Evet, tabii ki yapmak isterim."

Bu sezon Jokic, en iyi üç oyuncusundan ikisinden yoksun olan Nuggets takımını, maç başına %57.1'lik şut isabeti ile 26.2 sayı, 13.8 ribaund ve 7.7 asist ortalamaları yakalayarak taşıyor.


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