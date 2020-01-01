Jokic, ESPN'in MVP yarışı anketinde zirvede!

ESPN'de yapılan yeni bir ankete göre, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, 2020-21 sezonunda normal sezon MVP'si ödülünün açık ara lideri olarak ortaya çıktı.



Jokic, ESPN'nin geçtiğimiz hafta sonu yaptığı son MVP anketinde kullanılan 101 birinci sıra oyunun 90'ını almayı başardı.



2000 yılında Shaquille O'Neal'den bu yana, MVP ödülünü hiçbir pivot kazanmamıştı.



Jokic, 26.0 sayı, 10.9 ribaund ve 8.8 asist ile kariyerinin en yüksek seviyelerine ulaşırken, aynı zamanda üçlük (%41.8) ve serbest atış (%85.3) isabetlerinde kariyerinin en iyi rakamlarına ulaşmış durumda.



