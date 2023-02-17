Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, ESPN'in son MVP anketinde açık arayla birinci sıraya yerleşti.



ESPN yazarı Tim Bontemps tarafından yürütülen 'NBA MVP Straw Poll 2.0', resmi olmayan MVP oy pusulalarında 100 medya mensubuyla bir anket düzenledi ve "Joker", 77 birincilik oyu ile açık ara üstünlük sağladı.



11 birincilik oyu alan Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo anketi ikinci sırada tamamlarken, Philadelphia 76ers'tan Joel Embiid (altı birincilik oyu) üçüncü sıraya yerleşti.



Jokic, Aralık ayında Bontemps'in 2022-23 sezonu için yaptığı ilk anketi yalnızca tek birincilik oyu kazanarak beşinci sırada bitirmesinin ardından, zirveye yerleşmiş oldu.



Boston Celtics'ten Jayson Tatum, Aralık ayında yapılan ankette 47 birincilik oyu alarak zirveye yerleşmişti. Antetokounmpo ise o listede ikinci sırada yer almıştı (36 birincilik oyu). Dallas Mavericks'ten Luka Doncic ve Golden State Warriors'tan Stephen Curry de listede Jokic'in önünde yer alan isimlerdi.





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