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Jokic: "Draft edildiğimde, uyuyordum..."

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, 2014 NBA Draftı'nda Nuggets tarafından seçildiğinde uyuyor olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, 2014 NBA Draftı'nda Nuggets tarafından seçildiğinde uyuyor olduğunu söyledi.

Jokic, ESPN'den Rachel Nichols'a, Draft edildiği zaman bunda haberi bile olmadığını açıkladı:

"Haberim bile yoktu. Dürüst olmak gerekirse uyuyordum. Kardeşim aramıştı, şampanya falan açmış, parti yapıyordu. O sırada New York'taydı. 'Haydi ama kardeşim, uyuyorum' falan demiştim. O anda bunun önemli bir şey olduğunu düşünmemiştim, çünkü bu noktaya gelmeyi asla hayal bile etmemiştim. "

Bu sezonun MVP yarışınının en iyi adayı olarak görülen Jokic, Nuggets ile maç başına 26.2 sayı, 10.9 ribaund ve 8.6 asist ortalamalarına sahip.


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