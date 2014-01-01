Jokic: "Draft edildiğimde, uyuyordum..."

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, 2014 NBA Draftı'nda Nuggets tarafından seçildiğinde uyuyor olduğunu söyledi.



Jokic, ESPN'den Rachel Nichols'a, Draft edildiği zaman bunda haberi bile olmadığını açıkladı:



"Haberim bile yoktu. Dürüst olmak gerekirse uyuyordum. Kardeşim aramıştı, şampanya falan açmış, parti yapıyordu. O sırada New York'taydı. 'Haydi ama kardeşim, uyuyorum' falan demiştim. O anda bunun önemli bir şey olduğunu düşünmemiştim, çünkü bu noktaya gelmeyi asla hayal bile etmemiştim. "



Bu sezonun MVP yarışınının en iyi adayı olarak görülen Jokic, Nuggets ile maç başına 26.2 sayı, 10.9 ribaund ve 8.6 asist ortalamalarına sahip.



