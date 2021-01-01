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Jokic: "Bir insan neden hakem olmak ister, anlamıyorum"

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, NBA hakemlerinin icra ettiği mesleğin zorluğuna değindi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, NBA hakemlerinin icra ettiği mesleğin zorluğuna değindi.

Portland Trail Blazers'a karşı oynadığı playoff serisinin 2. maçında iyi bir performans sergileyen ve 109-128'lik galibiyetin kilit ismi olan Jokic, karşılaşmayı 38 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle tamamlamıştı.

Dün geceki maçta hakemlere sürekli olarak şikayette bulunduğu için bir teknik faul almış olan Joker, karşılaşma sonrasında hakemin bu kararı hakkındaki düşüncelerini şu şekilde paylaştı:

"Duygusal bir oyun bu. Tabii ki hakemler de ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. İşleri oldukça zor, iyi ya da kötü düdük çalsalar da, birileri illa ki onlara bağırıyor. Dürüst olmak gerekirse bir insan neden hakem olmak ister anlamıyorum."

Serinin 1. maçını kaybettikten sonra iç saha avantajını yeniden kazanmayı uman Denver, Portland'la Perşembe günü oynanacak 3. maçta karşı karşıya gelecek.


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