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Jokic: "Bir dönem fazla kiloluydum, ama şimdi 10 kilo verdim"

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, sezon boyunca yaklaşık 10 kilo verdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, sezon boyunca yaklaşık 10 kilo verdiğini söyledi.

Jokic, bu sezonun başlarında en iyi performansını gösterememişti, lakin sezon içinde All-Star formuna geri dönmeyi başardı. Sırp uzun, bir süredir yaşadığı şut sıkıntılarını artık atlattığını ve sezon boyunca da biraz kilo verdiğini itiraf etti:

"Şut olayı öyle oldu işte. Belki de ısınmak için biraz daha zamana ihtiyacım vardı. Bence sezonun ilk döneminde o kadar iyi şut sokmadım. Şutlarım ya kısa kalıyordu, ya da isabetsiz oluyordu. Ve biraz fazla kiloluydum ama şimdi çok kilo verdim ve sahada kendimi iyi hissediyorum."

Ne kadar kilo verdiği sorulduğunda, Jokic "yaklaşık 20-25 pound" (10 kilogram = 22 pound) dedi ve Nuggets'ın güç koçu Felipe Eichenberger'a, kendisine gerekli diyet ve egzersiz planlarını verdiği için teşekkür etti.


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